27 Июня 2024
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Политика За рубежом
Фото: Первый канал

WP: Трамп беспрецедентно готовится к наблюдению за выборами в колеблющихся штатах

Вероятный кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, которого официально выдвинут в июле, утверждает, что единственный способ проиграть осенние выборы - это довериться честности демократов. Его предвыборная кампания и Национальный комитет Республиканской партии тратят исторические суммы на обеспечение честности выборов в ключевых штатах, готовясь оспаривать результаты в суде, и вербуют большие армии сторонников из числа местных жителей для наблюдения за местами голосования и подсчетом голосов. Об этом с беспокойством пишет продемократическая The Washington Post.
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Республиканцы мобилизуются на беспрецедентном уровне для наблюдения за выборами в этом году, полагая, что демократы будут снова пытаться сфальсифицировать результаты. Республиканский национальный комитет проводит "Тур в защиту голосования" по колеблющимся штатам, чтобы привлечь наблюдателей за ходом голосования, сотрудников избирательных комиссий и юристов.

Ключевыми для выборов штатами являются Джорджия, Аризона, Мичиган, Невада и Пенсильвания. По сути на выборах в США борьба идет всего за 5-10 штатов, так как в остальных почти всегда заранее известно, за кого они проголосуют. Именно несколько колеблющихся штатов и определяют исход выборов. И пока что опросы благоприятны для Трампа.

По последним данным, Трамп немного опережает действующего президента Джо Байдена во всех пяти этих штатах, а также еще одном колеблющемся - Висконсине, где в мае уступал Байдену. Опрос был проведен уже после обвинительного приговора. И большинство избирателей во всех штатах, где проводился опрос, заявили, что осуждение Трампа никак не повлияет на их голоса.

Сегодня состоятся самые ранние президентские дебаты в истории США - еще до официальных съездов партий, которые выдвинут кандидатов. Дебаты пройдут в два раунда, без живой аудитории и с отключением микрофона во время речи соперника, что было условием демократов. Это самые старые соперники на выборах в истории США. Их средний возраст намного превосходит возраст членов брежневского Политбюро. Трампу 78 лет, Байдену скоро 82.

Теги: США, Дональд Трамп


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