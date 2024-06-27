Очевидец заявил, что раны пострадавших на пляже в Севастополе не кровоточили

Владелец кафе, в котором прятались отдыхающие во время ударов ракетами ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе, рассказал о характерных ранениях пострадавших.

"Никогда не видел такого типа осколочных ранений – они не кровоточат", - приводит его слова РИА Новости.

"Я осматривал одну девушку, ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила", - рассказал очевидец, который по первому образованию - военный врач.

Он предположил, что такой эффект создается для усложнения первичной диагностики раненых.

Напомним, днем 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке составило 153, еще четверо погибли, среди них – двое детей.

В Севастополе введен режим ЧС, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с атакой не принималось.