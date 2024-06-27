27 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга рассказали, с чего начнется транспортная реформа

Уже в этом году в Екатеринбурге стартует транспортная реформа, подразумевающая перевод владельцев общественного транспорта на брутто-контракты. Первыми на них перейдут трамваи и троллейбусы, заявил председатель комитета по транспорту города Игорь Ощепков.

Как передает его слова ЕАН, в настоящий момент уже проводятся работы по расчету начальной (максимальной) цены контракта. По данным издания, именно у электротранспорта в Екатеринбурге раньше заканчивается срок действующих контрактов на обслуживание. Сразу после них транспортная реформа затронет и автобусы.

Напомним, что новая масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге должна стартовать уже 1 октября.

Подробнее о переходе на брутто-контракты мы писали ранее. Их введение предусмотрено в рамках новой реформы общественного транспорта Екатеринбурга, которая позволит повысить качество перевозки пассажиров до 85%. Согласно принципу договора, оплата перевозчикам будет начисляться исходя не из пассажиропотока, а за пройденный километр, с учетом коэффициента качества: соблюдение расписания, состояние автобуса и работа экипажа. Выручка от билетов теперь будет идти в бюджет города.

Теги: Екатеринбург, брутто-контракт, транспортная реформа, трамвай, троллейбус


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