"Очень жаль". Жители Тобольска огорчены назначением Афанасьева главой Тюмени

Жители Тобольска с огорчением восприняли уход главы города Максима Афанасьева на повышение в Тюмень, передает корреспондент Накануне.RU.

В комментариях в соцсетях подписчики выражают благодарность экс-мэру за вклад в развитие города, сожалеют о его уходе и беспокоятся, что обещанные проекты не будут реализованы. Также в комментариях пользователи пишут, что Тобольск является кузницей кадров для управленцев.

Максим Афанасьев возглавлял Тобольск с 2019 года. Сегодня на заседании тюменской городской думы депутаты почти единогласно утвердили его на должность главы Тюмени.

Пост стал вакантным после назначения прежнего мэра Руслана Кухарука на должность врио губернатора Югры.