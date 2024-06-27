Причиной мора рыбы в реке Чусовая может быть нелегальный снежный полигон

Массовый мор рыбы в реке Чусовая мог произойти из-за нелегального снежного полигона под Первоуральском, с которым так и не смог разобраться глава города Игорь Кабец. Такое предположение сделали представители свердловского отделения Российского экологического общества (РОЭ).

"Напомним, что этой зимой близ реки Чусовой в Первоуральске расположился нелегальный полигон снега с улиц города, он нанес серьезный ущерб экологии района. Возможно, гибель рыбы стала еще одним трагическим последствием", - сообщили в РЭО.

Ранее мы уже писали об этом полигоне. После того, как снег растаял, зеленое пространство оказалось заражено ядовитыми химикатами и замусорено. В пробах почвы было обнаружено превышение допустимых норм по содержанию цинка в 11 раз, мышьяка в 8,5, а также нефтепродукты в большой концентрации. Все это смывается в Чусовую и разносится с ее водами.

Еще в марте местные жители заметили, как на нелегальную свалку съезжаются самосвалы, заполненные грязным снегом с улиц. Тогда активисты РЭО отправили обращение в прокуратуру, министерство природных ресурсов, министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. А на прошлой неделе в обществе заявили, что главе Первоуральска грозит штраф или уголовное дело за нелегальный полигон для снега.

Сейчас экологи выехали по указанным адресам для взятия пробы воды из двух точек. Мором рыбы также заинтересовались в прокуратуре и Роспотребнадзоре.

Стоит отметить, что для Первоуральска и его главы Игоря Кабца это не первый схожий инцидент. Только в январе текущего года было выявлено несоответствие между объемами снега, которые вывозят с улиц города и теми, что принимают на специализированной площадке для хранения.

Тогда обращение о десятках тысяч кубометров снега, отправляемых на несанкционированные площадки, было передано в прокуратуру. В результате, в феврале Кабец получил представление о необходимости устранить нарушение санитарных норм, однако, по данным Свердловского РЭО, местная администрация продолжает нарушать закон.