В Югре не будет национализации

На заседании думы Югры зашел разговор о национализации югорских предприятий. Тему подняли во время рассмотрения изменений в окружной закон "О порядке приватизации имущества, находящегося в государственной собственности округа".

Депутат Халид Таги-заде спросил докладчицу, главу департамента по управлению госимуществом Югры Светлану Петрик, планируется ли в округе национализация чего-либо или "и дальше будем продавать по минимальной стоимости".

"Нет, не планируется. Это – ущерб бюджету", - сказала Петрик.