В США пройдут первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена

Сегодня вечером в США, как ожидается, пройдут первые предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. CNN считает, что эта встреча может стать "самыми судьбоносными президентскими дебатами в истории страны".

Эти дебаты будут необычны уже тем, что пройдут более чем за четыре месяца до выборов. Официально еще даже не выдвинутые кандидаты (съездов партий еще не было) встретятся в условиях острой ситуации и во внутренней, и во внешней политики. Кроме того, Трамп "обвешан" ворохом судов, уголовных и административных дел. Демократы же "отчаянно нуждаются в том, чтобы 81-летний Байден продемонстрировал энергичность на фоне опасений по поводу его возраста". Трамп же, предполагают журналисты, будет делать все, чтобы продемонстрировать, что Байден "не в себе".

Ожидается, что первые дебаты будут скорее посвящены внутренней политике США, в которой сейчас несколько "горячих" тем: запреты абортов, миграция, преступность, экономическая ситуация.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.