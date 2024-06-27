Минздраву передадут полномочия по контролю за медицинским образованием

Депутаты из разных фракций внесли в Госдуму законопроект о передаче полномочий по контролю за медицинским образованием Минздраву.

Они отмечают, что качество подготовки медицинских кадров является одним из важнейших конституционных приоритетов обеспечения национальной безопасности. Сейчас в стране 127 вузов, готовящих медицинские кадры, но только 49 подведомственны Минздраву (хотя в них учатся 83% студентов-медиков). При этом 56 подведомственны Минобрнауки, 3 - Минпросу, 3 - органам местного самоуправления, 2 - Правительству РФ, а 14 - частные. В то же время дополнительное профессиональное образование врачам предлагают еще сотни организаций. Зачастую там нет никакой базы, а все "повышение квалификации" сводится к продаже свидетельств после онлайн-курсов.

В мае глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что уже подготовлен законопроект, в соответствии с которым осуществление организациями медицинского образовании будет возможно только при наличии заключения Минздрава о соответствии кадрового обеспечения и материально-технической базы установленным требованиям. То есть именно Минздрав будет разрабатывать стандарты и требования для всех вузов, вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Это усилит контроль за медицинским образованием в стране.

Предполагается, что Минздрав будет устанавливать и форму заключения о соблюдении медвузами ФГОС, а выдавать документы будет Росздравнадзор. Депутаты предлагают также запретить электронное и дистанционное обучение врачей и фармацевтов.

По данным Минздрава, в России не хватает около 30 тысяч врачей. По другим данным, цифры гораздо больше.