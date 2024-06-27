Хинштейн потребовал провести проверку после "схода" жителей Сызрани из-за драки с цыганами

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал провести внутреннюю проверку из-за бездействия правоохранительных органов после конфликта с цыганами в Сызрани.

По словам депутата, несколько дней назад в городе группа цыган избила семью. "После происшествия неоднократно были вызваны и полиция, и скорая, но никто на вызовы так и не приехал. Добираться до больницы пострадавшим пришлось самостоятельно", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Правоохранительные органы заинтересовались делом только после широкой огласки в соцсетях, отметил он. В результате местные жители организовали народный сход из-за "бездействия" стражей порядка.

"Считаю необходимым провести внутреннюю проверку и выяснить, кто без громкого пендаля со стороны общественности не может поднять свою пятую точку со стула, чтоб начать выполнять свою работу", - написал Хинштейн.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев накануне сообщил, что взял ситуацию на контроль. По его словам, "тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание".

Напомним, в Самарской области в последнее время участились инциденты с участием мигрантов. В октябре 2023 года в Самаре произошла серия драк подростков, в том числе несовершеннолетних, с мигрантами. После задержания агрессоров оказалось, что у многих из них – проблемы с документами. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал этот инцидент, отметив, что, по информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. После его заявления дети мигрантов записали видеообращение к губернатору с угрозами в нецензурной форме и выразили уверенность, что им ничего не будет. Однако их личности были установлены. Старший мальчик арестован, младшего поместили в центр временного содержания, а позже вместе с матерью выдворили из России.