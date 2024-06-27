Два ямальских поезда задерживаются из-за схода поезда в Коми

Из-за схода пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск задерживаются пассажирские поезда по маршруту № 22 Москва – Лабытнанги и № 209 Лабытнанги – Москва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Принимаются меры по вводу в график задержанных поездов.

Также в РЖД сообщили о задержке поездов № 6852 Печора – Марков и № 41 Воркута – Москва

В РЖД работает штаб по ликвидации последствий под руководством главы компании Олега Белозёрова.

Напомним, инцидент произошел 26 июня в 18.12 мск на ж/д перегоне Инта-Угольный в Республике Коми. С рельсов сошло девять вагонов. Предварительная причина ЧП — железнодорожную насыпь размыло водой. На месте ЧП обнаружены тела двух человек.