27 Июня 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре на 27,8 миллиарда увеличен бюджет 2024-26 годов

Депутаты думы Югры утвердили правки с бюджет округа на 2024-й и плановые 2025-26 гг. Доходы бюджета в 2024 г. вырастут на 27,762 млрд руб., в 2025 г. – на 68,6 млн руб., в 2026 г. – на 54,6 млн руб. Уточнены также расходы по различным государственным программам.

Деньги пойдут, например, на улучшение жилищных условий, зарплаты, выплаты участникам специальной военной операции. Профильный комитет и Ассамблея КМНС рекомендовали утвердить правки в двух чтениях. Депутат Селюков напомнил, что в планах было увеличение трат на исполнение наказов избирателей. Директор департамента финансов Вера Дюдина напомнила, что привязка профильного депутатского фонда к доходам будет незаконной. Депутат отметил, что в Тюменской области такая привязка узаконена.

Депутат Виктор Сысун попросил проанализировать "мусорную реформу" в Югре. Депутат Михаил Сердюк спросил о федеральном софинансировании строительства второго моста через Обь, что строят вблизи Сургута. Из федерального бюджета в 2024-25 гг. на это дадут по 2 млрд руб., в 2026 – 7,5 млрд, 2027 г. – около 6 млрд. Сейчас идет работа над тем, чтобы в 2024 г. получить деньги 2025-го, в 2025-ом – деньги 2026 г. Мост планируют сдать досрочно, по договору срок ввода – октябрь 2025 г. Также большую дискуссию вызвал проект строительства завода по переработки покрышек и выделение на него денег. В итоге правки утверждены.

Теги: Дума Югры, бюджет, 2024-26


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