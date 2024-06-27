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Происшествия СЗФО В России Республика Коми
Фото: пресс-служба ЗМСУТ СКР

Число погибших в результате крушения поезда в Коми увеличилось до двух человек

На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек, сообщает РЖД.

Ранее стало известно, что тело погибшего мужчины нашли под одним из вагонов поезда. Таким образом, число погибших в результате крушения увеличилось до двух человек.

При этом известно, что после схода состава пропала 16-летняя девушка, но она оказалась жива, ее доставят в больницу.

Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тысяч рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании.

Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 млн рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей, заявили в РЖД.

Инцидент произошел 26 июня в 18.12 мск на ж/д перегоне Инта-Угольный в Республике Коми. С рельсов сошло девять вагонов. Предварительная причина ЧП — железнодорожную насыпь размыло водой.

Теги: поезд, коми, кружение, ржд


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