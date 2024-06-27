27 Июня 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума изменит многие памятные даты

В Госдуму внесен законопроект, который устраняет противоречия в датировке исторических событий, произошедших до 1918 года, то есть до перехода на новый календарь. Изменения поддержаны Российской академией наук и Российским военно-историческим обществом 

Всего сейчас 20 дней воинской славы. Это День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в Ледовом побоище в 1242 году; День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году и другие. Половина из них произошли до 1918 года.

Депутаты предлагают изменить дату Ледового побоища с 18 апреля на 5 апреля, а Куликовской битвы - с 21 сентября на 8 сентября, то есть сместить на 13 дней, что соответствует нынешней разнице между юлианским и григорианским календарями, хотя в то время эта разница была меньше. Видимо, смысл в том, чтобы нынешняя дата совпадала с исторической. А вот другие даты сместят на другое количество дней. Так, Бородинское сражение будет смещено с 8 сентября на 7 сентября. Еще несколько дат - на 1-2 дня. Это связано с тем, что в XVIII-XIX веках разница между календарями была не 13, а 11-12 дней и лишние день-два нужно теперь отнять. Почему эта логика не применяется к Ледовому побоищу и Куликовской битве, непонятно.

Законопроект водит новую памятную дату - 18 марта - День воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. При этом 30 сентября, когда в Россию вернулись другие регионы, в проекте не упоминается.

Теги: памятные даты, календарь


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