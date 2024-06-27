Якутия снова стала самым "горящим" регионом страны

Якутия снова лидирует в России по площади горящих лесов. На территории республики действует 176 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, - более 619 тыс. гектар (для сравнения: это почти в два раза больше, чем все леса в Калининградской области). Местные СМИ отмечают, что на фоне такой обстановки глава республики Айсен Николаев за месяц провел только два заседания региональной комиссии по ЧС.

В МЧС сообщают, что как минимум одно село – Сылгы-Ытар в Среднеколымском районе – приходится прямо сейчас защищать от огня, там задействовано более сотни человек. Еще четыре населенных пункта находятся в 10-километровой зоне от лесных пожаров.

Задымленность наблюдается в восьми населенных пунктах, случаев отравления продуктами горения и угарным газом там не зарегистрировано.