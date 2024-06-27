27 Июня 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Максим Афанасьев стал главой Тюмени

Глава Тобольска Максим Афанасьев стал новым мэром Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение сегодня практически единогласно приняли депутаты городской думы на заседании. Во время заседания кандидаты представили свое видение развития города. Из 32 голосов за него отдали голоса 31 депутат. Один бюллетень был признан недействительным.

Губернатор Александр Моор поздравил нового главу города. Он заявил о совместной работе региональных и городских властей, подчеркнув, что проблемы и успехи - общие для всей команды.

"Надеюсь, что в ближайшие пять лет мы также будем успешно трудиться. С назначением, с вступлением в должность с 1 июля. В добрый путь", - заявил губернатор.

"Уважаемые депутаты, спасибо за доверие, за поддержку. Я чувствую, что я дома, что мы единая команда и нисколько нет сомнений, что у нас все получится", - прокомментировал свое избрание новый мэр Тюмени.

Соперниками Афанасьева за пост главы города были координатор Тюменского городского отделения ЛДПР Максим Долматов, лидер тюменских "Коммунистов России" Динар Абукин, заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер.

Выборы мэра Тюмени(2024)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Максим Афанасьев родился 11 сентября 1977 года в Тюмени. Имеет высшее юридическое и экономическое образование. До назначения на пост главы Тобольска в 2019 году занимал должность заместителя главы администрации Тюмени.

Начинал свой трудовой путь в качестве юрисконсульта. В разные годы работал руководителем управы Ленинского административного округа администрации Тюмени, начальником аналитико-правового управления, директором правового департамента администрации, начальником юридического отдела, председателем аналитико-правового комитета, начальником аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени.

Женат, воспитывает троих детей.

Напомним, 30 мая, губернатор Югры Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры. Новый глава региона попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации.

Теги: Максим Афанасьев, конкурс, глава Тюмени


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