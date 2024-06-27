В Прикамье нашли 11 опасных скотомогильников, зараженных сибирской язвой

В Чернушке прокуратура выявила нарушения при эксплуатации 11 сибиреязвенных скотомогильников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Как сообщают в ведомстве, Государственная ветеринарная инспекция Пермского края уклонилась от обязанности разработать в определенных срок санитарно-защитные зоны для 11 биотермических объектов. Отсутствие санитарных территорий нарушало права граждан на благоприятную и безопасную окружающую среду.

Прокуратура обратилась в суд с требованием установить санитарно-защитные зоны.

Иск находится на рассмотрении в Чернушинском районном суде Пермского края