27 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге подростку выплатят полмиллиона после падения в люк с кипятком

АО "ЕТК" и АО "Орджоникидзевская УЖК" выплатят подростку из Екатеринбурга почти полмиллиона рублей. Еще в прошлом году 14-летний школьник упал в открытый канализационный колодец с кипятком.

Инцидент произошел 26 октября 2023 года во дворе дома №56 по ул. 40 лет Октября. На детской площадке был люк без крышки, в который и угодил подросток. Его госпитализировали в детскую городскую больницу с диагнозом "термический ожог 1-2 степени верхних и нижних конечностей, спины".

На момент осмотра места происшествия колодцы сверху были прикрыты оконными застекленными рамами, на одном из которых стекло было разбито. Люки огорожены по всему периметру забором высотой около 1 м.

Прокуратура в интересах несовершеннолетнего направила в суд исковое заявление о взыскании с АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" и АО "Орджоникидзевская УЖК" компенсации морального вреда. Уже во время судебного заседания ответчики заключили мировое соглашение с законным представителем пострадавшего. Согласно ему АО "ЕТК" выплатит 40 тыс. рублей: стоимость необходимого для восстановления здоровья санаторно-курортного лечения в специализированном центре реабилитации и компенсация расходов на лекарства.

Выплату компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей ответчики разделят между собой. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение.

Теги: Екатеринбург, люк, колодец, кипяток, компенсация, подросток


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