"Авито Работа": треть екатеринбуржцев хоть раз уходили в отпуск по просьбе работодателя

33% екатеринбуржцев хотя бы раз отправлялись на отдых по инициативе работодателя, это следует из результатов опроса "Авито Работы".

По данным исследования, 71% опрошенных екатеринбуржцев собираются уйти в отпуск этим летом. При этом бывают такие случаи, когда на отдыхе подчиненного настаивает начальство.

И оказалось, что работодателям значительно чаще приходится просить уйти в отпуск мужчин, чем женщин (31% против 21%). Особенным трудоголизмом отличаются молодые люди 18-24 лет (37%).

Если говорить о сферах деятельности, то нередко "добровольно-принудительно" отправляли в отпуск специалистов банков и инвестиций (36%), искусства, развлечений и масс-медиа (34%), онлайн-торговли (33%), маркетинга, рекламы и PR (33%).

Но наряду с тем, что начальники сами просят трудоголиков уйти в отпуска, сохраняется и другая тенденция. Так, в ходе опроса выяснилось, что во время последнего отпуска работали 31% екатеринбуржцев.