Названы россияне, получившие самые большие дивиденды за 2023 год

Лидером рейтинга Forbes по размеру дивидендов за 2023 год второй год подряд становится совладелец "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. По оценке издания, его дивидендный доход за прошлый год составил 177,4 млрд руб. Эта цифра больше чем на 20 млрд руб. превосходит его же доход за 2022 год.

Forbes отмечает, что в целом за год рейтинг обновился почти наполовину: в топ-50 21 новый участник. Среди них номиналы и бизнесмены, удачно выкупившие российские активы иностранных компаний.

Второе и третье места заняли акционеры "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко – суммы их дивидендов - 105 млрд руб. и 84,6 млрд руб.

Четвертое место Алишеру Усманову принесли "Металлоинвест" и "Мегафон" (79,9 млрд руб.).

Также в топ-10 оказались Виктор Харитонин (77,6 млрд руб.), Леонид Федун (55,1 млрд руб.), Алексей Тайчер (51,5 млрд руб.), Андрей Скоч (48,9 млрд руб.), Андрей Гурьев (45,8 млрд руб.) и Владислав Свиблов (36,2 млрд руб.).