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Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров напомнил семьям террористов о существовании кровной мести

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возможности применения кровной мести в отношении семей террористов. Видео с заявлением опубликовано в его Telegram-канале.

"Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную", — сказал Кадыров на совещании с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в Дагестане.

"Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что "я не знал", не принимаются", — отметил глава ЧР.

Кадыров призвал родителей следить за своими детьми. "Вы все знаете симптомы ваххабизма, увидели – сразу сообщайте участковому. Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына и твоего брата", — заявил он.

Напомним, 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы. Среди террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. 24 июня Омаров был снят с должности главы района. Выяснилось, что он несколько лет знал, что его дети – ваххабиты. 25 июня Омарова арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве. При этом СМИ утверждают, что Омаров будет обвинен в пособничестве террористам.

Теги: кадыров, террористы, кровная месть


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