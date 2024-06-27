Экс-глава Югры стала почетным гражданином округа

Бывшая губернатор Югры Наталья Комарова стала почетным гражданином округа. Решение приняли депутаты региональной думы.

Присвоить своей предшественнице такое звание предложил и.о. главы округа Руслан Кухарук. Депутаты сделали Комарову почетным гражданином округа. За это проголосовали 35 депутатов, двое воздержались.

Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры. Новый глава региона попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации.