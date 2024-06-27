Новый глава Югры впервые поучаствовал в заседании думы округа

И.о. главы Югры Руслан Кухарук впервые поучаствовал в заседании думы Югры. Новый руководитель региона поблагодарил депутатов разных уровней за совместную работу, а также выделил вопросы из повестки региона, которые считает наиболее важными.

"Сегодня мы рассматриваем вопросы, большинство из которых внесено правительством округа", - сказал Кухарук.

Ему понравилась встреча с членами фракций, входящих в думу. Обсуждено много вопросов. Встречи с депутатами различных уровней помогают решить различные ситуации.

"Хотел бы акцентировать внимание на несколько вопросов из сегодняшней повестки. Появилась возможность увеличить бюджет на 28 млрд руб. 8 из них пойдут на увеличение зарплат врачей, учителей. 5 млрд руб. предлагается направить на помощь участникам специальной военной операции и их семьям", - сказал Кухарук.

Он отметил, что важна и работа бизнеса.

"Желаю хорошей работы. Это первое заседание с моим участием, надеюсь, не последнее", - сказал Кухарук.