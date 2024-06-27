Глава СКР организовал проверку после стрельбы у ЖК "Тихвин" в Екатеринбурге

Массовой дракой со стрельбой в центре Екатеринбурга заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Как сообщает пресс-службе ведомства, по инциденту поручено провести проверку.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку и доложить по обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера днем рядом с ЖК "Тихвин" группа неизвестных устроили массовую драку, после которой послышались выстрелы. По данным СМИ, одного из участников конфликта ранили в грудь, второго - в ногу. После этого разборка сошла на нет и все разошлись.

Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, участие в драке принимали "уважаемые представители" влиятельных бизнесменов чеченского происхождения". Якобы они не поделили некий бизнес с местными. Участников драки задержали и доставили в офис управления по борьбе с оргпреступностью областного главка МВД.