Бастрыкин взял на контроль расследование дела о вспышке газа в шахте Прикамья

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад об инциденте в шахте в Пермском крае, в результате которого пострадали люди, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Пострадали два человека, остальных вывели на поверхность.

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.