Над Россией сбиты шесть беспилотников
Минобороны России сообщило о том, что над Россией сбиты несколько беспилотников.
Четыре БПЛА сбиты над Тверской, два – над Московской и один – над Белгородской областями.
О разрушениях не сообщается.
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Минобороны России сообщило о том, что над Россией сбиты несколько беспилотников.
Четыре БПЛА сбиты над Тверской, два – над Московской и один – над Белгородской областями.
О разрушениях не сообщается.
Теги: Беспилотник, БПЛА, Минобороны
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