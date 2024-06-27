Тело погибшего мужчины нашли под перевернувшимся в Коми поездом

Тело погибшего мужчины нашли под одним из вагонов поезда Воркута – Новороссийск, который сошел с рельсов в Коми, сообщили в Следственном комитете. Сейчас личность погибшего устанавливают. Пока это единственный погибший в результате ЧП.

Травмы получили по меньшей мере 70 человек, находившихся в поезде. СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ.

Инцидент произошел на ж/д перегоне Инта-Угольный в Республике Коми. С рельсов сошло девять вагонов.