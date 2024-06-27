Правительство РФ продлило налоговые льготы на полеты внутри страны

В России налоговые льготы на внутренние авиаперевозки, которые должны были действовать до 1 января 2025 года, продлят до 1 января 2028 года.

Об этом следует из поручения главы кабмина РФ Михаила Мишустина. Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Крыма и Севастополя.

Кроме того, планируется сохранить льготную ставку НДС в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла. Базовая ставка НДС в России составляет 20%.

Эта мера позволит сохранить доступность авиаперевозок для россиян.

Впервые ставку этого налога в размере 10% на перелеты через Москву правительство ввело в 2015 году. Нулевой НДС сейчас действует на межрегиональных рейсах в обход Москвы, полетах в Крым и Калининград. Льготы в регионах ДФО действуют бессрочно, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России магазины беспошлинной торговли duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. В других воздушных гаванях страны путешествующие не смогут купить спиртное в стерильных зонах.