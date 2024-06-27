В Коми введен режим ЧС после схода вагонов поезда

В Коми введен режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск.

Соответствующей указ подписал глава республики Владимир Уйба. Это сделано в целях ликвидации последствий аварии. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

Министерству здравоохранения Коми рекомендовано организовать экстренную медицинскую помощь и эвакуацию пострадавших, их разместят в медучреждениях, а комитету по молодежной политике — привлечь волонтеров в городах Инта и Усинск для оказания помощи пострадавшим пассажирам поезда, сообщают "Известия".

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта – Угольный. Движение поездов на участке приостановлено. Причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна после обильных осадков.

В РЖД заявили, что за медпомощью после схода поезда обратились 46 человек.