Автодилеры прогнозируют сокращения авторынка на 8–10%

Автодилеры ожидают сокращения автомобильного рынка России на 8–10%.

Это случится после вступления в силу 1 июля решения Банка РФ по ограничению автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска. Как заявляет ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), ставки могут подняться на 1,5–2% и достигнуть на машины с пробегом 22–27%, на новые — 19–24%.

Как заявили в пресс-службе ЦБ РФ, увеличение надбавок скажется на доступности займов и ставок по ним – банки станут предоставлять меньше автокредитов заемщикам с уже достаточно высокой долговой нагрузкой. Это коснется тех, у кого на платежи уходит более половины дохода.

Как заявил вице-президент ассоциации РОАД Алексей Григорьев, ужесточение требований к заемщикам и введение надбавок регулятором может критично отразиться на продажах транспортных средств, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, в России минимальная стоимость новой иномарки, которая в настоящее время находится на отметке в 2,8 млн руб., в 2024 году может вырасти до 3–3,2 млн руб.