27 Июня 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Делягин: Отсутствие планов у 25% россиян объясняется неуверенностью в завтрашнем дне

Отсутствие планов у 25% граждан России говорит о неуверенности в завтрашнем дне и непоследовательной политикой государства.

Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, это вызвано экономическими проблемами. "Все дело в том, что государственная пропаганда не приемлет самого понятия "план". Позиция о том, что планирование ведет к дефициту и разрушению всего, поддерживается государством. Я думаю, что граждане просто берут пример с министров, с государства", - заявил парламентарий.

По словам экс-министра труда РФ, экономиста Сергея Калашникова, каждый человек сам выбирает "свой минимум", исходя из ряда параметров. Он назвал проблему финансовой грамотности надуманной.

"Дело в том, что в любом обществе есть люди, которые ничего не планируют. Люди живут одним днем, это многим свойственно. 25% - это невысокая цифра. Это не связано с финансовой грамотностью, финансовая грамотность – это в определенном смысле надуманная проблема. Тот минимум, который нужен для жизни, каждый человек в своей норке, в своем статусе определяет сам. На бирже у нас играют единицы, а займы берут от безысходности. Поэтому я не думаю, что финансовая грамотность – это проблема", - указал эксперт, сообщает НСН.

Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, каждый четвертый россиянин не строит планов на жизнь. Около 72% граждан предпочитают строить планы, 24% из них ограничиваются краткосрочным горизонтом планирования, а 26% строят планы на год вперед. Предпочитают планировать жизнь 85% молодых россиян.

Теги: Делягин, россияне, экономика


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