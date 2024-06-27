Путин призвал относиться к угрозам в адрес России серьезно

К угрозам в отношении России необходимо относиться серьёзно.

Как заявил глава государства Владимир Путин, нужно планировать адекватные ответы, укреплять вооруженные силы страны и флот. Заявление прозвучало на совещании по вопросам кораблестроения.

"Мы все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран и даже видим конкретные действия по реализации этих угроз", - заявил российский лидер.

Он призвал "планировать адекватные ответы, укреплять наши вооруженные силы и военно-морской флот".

Также Путин сообщил, что российский флот необходимо защищать от дальнобойных ракетных ударов. Отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей.