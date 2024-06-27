У пострадавших при сходе поезда в Коми переломы позвоночника

В Коми пассажиры поезда "Воркута - Новороссийск", пострадавшие из-за схода с рельсов, получили переломы позвоночника и других частей тела.

Сильные травмы у десяти человек. Вагоны поезда, которые остались на пути, продолжат следование до станции Печора.

Отмечается, что в районе города Инты прошел сильный ливень с грозой. Это могло стать причиной размыва насыпи.

Все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда, в том числе пострадавшие, эвакуированы в Инту.

За медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились десятки человек.