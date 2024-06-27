В Госдуме призвали проверять железнодорожные пути после ливней

После ливневых дождей и разливов рек необходимо отправлять проверочный транспорт для подтверждения пригодность железнодорожных путей для использования.

Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов. Так парламентарий отреагировал на сход поезда с рельсов в Коми. По словам депутата, происшествие на железной дороге должно стать уроком для всех руководителей регионов и ответственных за инфраструктуру.

Каргинов призвал выяснить причину размытия. Он считает, что в России меняется климат, "участились тропические ливни, к которым мы не были готовы". Депутат не исключил, что "с каждым годом ситуация будет усугубляться, поэтому нужно принимать меры".

За медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились десятки человек.