СМИ: Евросоюз откажет Украине в помощи, если она свернет с европейского пути

Соглашение между Европейским союзом и Украиной, подписание которого состоится 27 июня, предусматривает пункт, согласно которому ЕС будет вправе отказать Киеву в помощи, если страна не будет "следовать европейскому пути".

При этом обязательства сторон будут снова пересмотрены не позднее чем через 10 лет с момента соглашения. Также в договоре упоминается обязательство Евросоюза провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет договор на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.