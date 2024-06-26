После схода поезда в Коми 10 пассажиров находятся в тяжелом состоянии

10 человек получили тяжелые травмы при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщает мэрия Воркуты.

В телеграм-канале администрации города уточняется, что пять вагонов вместе с тепловозом стоят на рельсах, обрушился только "хвост" поезда.

Пассажиры с чемоданами пешком добираются до Инты (станции, откуда вышел поезд) по ж/д путям. Для помощи пострадавшим вылетели два санитарных вертолета.

В мэрии заявили, что состав из целых вагонов сейчас выдвинется в Инту. На ж/д вокзале уже стоят автобусы для доставки людей в ПВР. Интинцы также едут на личных машинах, будут доставлять пассажиров в пункты. Пострадавших отвезут в ЦРБ.