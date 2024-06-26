Владимир Якушев стал наставником одного из финалистов проекта «Время героев»

Врио секретаря Генсовета Единой России, полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев встретился с участником программы «Время героев», командиром войсковой части, подполковником Александром Загайновым в Центральном исполкоме партии.

«То, что сделали и продолжают делать наши бойцы на передовой, для России - бесценно. Инициатива Президента дать участникам спецоперации возможности строить карьеру в органах власти своевременна и справедлива. Вы прошли серьезный отбор и стали одним из 83 лидеров конкурса. Для меня большая ответственность и честь быть вашим наставником. У нас с вами впереди большая совместная работа. Успехи в воинской службе предстоит дополнить знаниями о специфике службы гражданской. Всю необходимую поддержку обеспечим», - сказал врио секретаря Генсовета партии.

«Буду знакомиться с работой органов власти всех уровней от муниципального. Это поможет получить необходимый опыт для дальнейшей госслужбы. Своей целью ставлю развитие региона, в котором буду работать, и укрепление России в целом. Чтобы моя страна всегда оставалась местом, в котором хочется жить и развиваться», - сказал финалист программы «Время героев».

Он пройдет стажировку в Екатеринбурге.