В поезде, сошедшем с рельсов в Коми, не было организованных групп детей

В пассажирском поезде Воркута - Новороссийск, который сошел с рельсов в Коми, не было организованных групп детей.

"Организованных групп детей, которых могли отправить на каникулы, в поезде не было", - говорится на странице администрации Воркуты в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов вскоре после отъезда от станции Инта. Погибших, предварительно, нет.

По данным мэрии Воркуты, из 200 человек (примерно) около 20 пострадавших, из них 3 тяжелых. Об этом мэр Инты доложил главе Коми с места событий.

Два санборта МИ-8МТВ вылетели из Усинска к месту ЧП, ожидаются еще два борта из Сыктывкара и Ухты. На место летят реанимационные бригады и врачи скорой медицинской помощи.

Власти сообщили, что формируется состав из 10 вагонов на замену тем, которые уцелели в составе. Пассажиров из уцелевших вагонов пересадят в него.

Сейчас идет эвакуация пострадавших в восстановительный поезд. Тех, кому не потребуется медицинская помощь, отвезут в ПВР на территории республики, где их ожидают психологи.

Также сообщается, что часть пассажиров, которые отделались легкими ссадинами, отправились к станции "Инта-1" по ж/д путям пешком.