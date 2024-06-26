Shot: Шесть человек — в тяжелом состоянии после схода с рельсов поезда

Шесть человек, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии после крушения поезда в Коми, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, их не могут вытащить из перевернувшихся вагонов. Всего пострадавших в крушении, по данным СМИ, около 70.

Shot пишет, что первый восстановительный поезд прибыл на место ЧП. Также ожидается прибытие трех вертолетов.

В РЖД сообщают, что к месту направлены два восстановительных поезда. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира. По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет. РЖД окажет помощь всем пострадавшим. Создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозерова.

В компании добавили, что причиной происшествия стал подмыв полотна в результате обильных осадков.