Вагоны поезда в Коми сошли с рельсов через несколько минут после отъезда со станции

После схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми возбуждено уголовное дело, предварительно, погибших нет. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале.

Виновным в ЧП грозит два года колонии по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Ранее сообщалось, что предварительная причина ЧП — размыв железнодорожной насыпи.

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что вылетел на место происшествия. "Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим", – написал он в своем Telegram-канале.

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов спустя несколько минут после отъезда от станции Инта, сообщают местные власти.

Baza пишет, что количество пострадавших увеличилось до 14 человек, но может вырасти примерно до 100 человек. По словам источников, именно на такую цифру ориентируются врачи и силовики.

Mash сообщает, что дорогу рядом с местом аварии размыло, оперативные службы пытаются проехать через грязь и слякоть.