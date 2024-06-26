26 Июня 2024
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Происшествия СЗФО В России Республика Коми
Фото: пресс-служба СвЖД

Вагоны поезда в Коми сошли с рельсов через несколько минут после отъезда со станции

После схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми возбуждено уголовное дело, предварительно, погибших нет. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале.

Виновным в ЧП грозит два года колонии по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Ранее сообщалось, что предварительная причина ЧП — размыв железнодорожной насыпи.

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что вылетел на место происшествия. "Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим", – написал он в своем Telegram-канале.

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов спустя несколько минут после отъезда от станции Инта, сообщают местные власти.

Baza пишет, что количество пострадавших увеличилось до 14 человек, но может вырасти примерно до 100 человек. По словам источников, именно на такую цифру ориентируются врачи и силовики.

Mash сообщает, что дорогу рядом с местом аварии размыло, оперативные службы пытаются проехать через грязь и слякоть.

Теги: поезд, авария, коми


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Развитие сюжета:

Ранее 26.06.2024 21:13 Мск После схода поезда в Коми 10 пассажиров находятся в тяжелом состоянии
Ранее 26.06.2024 20:38 Мск В поезде, сошедшем с рельсов в Коми, не было организованных групп детей
Ранее 26.06.2024 20:03 Мск Shot: Шесть человек — в тяжелом состоянии после схода с рельсов поезда

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Ранее 26.06.2024 19:22 Мск Пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми

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