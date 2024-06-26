Астраханские фермеры уже приступили к сбору урожая раннего картофеля

Астраханские аграрии уже приступили к сбору урожая раннего картофеля. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"На полях главы фермерского хозяйства Евгения Ануфриева активно собирают урожай молодого картофеля. Под ранние сорта в КФХ отвели 60 гектаров. В день отгружают более 75 тонн, а всего за сезон здесь планируют собрать 2,5 тысячи тонн картофеля. Продукция расходится по всей России, но большей популярностью пользуется в средней полосе", - отметил Игорь Бабушкин.

Астраханская область - безоговорочный лидер в ЮФО по выращиванию товарного картофеля.





"В стране занимаем пятое место. Наши аграрии снова увеличили посевную площадь под картофель более чем на 200 гектаров. Этому способствует, в том числе, господдержка. В прошлом году астраханские сельхозтоваропроизводители получили в общей сложности более миллиарда рублей на развитие отрасли по различным программам. В этом году сумма будет не меньше", - подчеркнул глава Астраханской области.