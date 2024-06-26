Шестерых братьев Омарова, участвовавшего в терактах в Дагестане, арестовали

Шестеро сыновей уволенного после терактов главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали по административной статье о мелком хулиганстве.

Омаровы получили аресты от двух до 13 суток, пишет Baza. Также они попросили прощения у пострадавших в терактах.

Ранее по этой же статье арестовали их отца – он нецензурно выражался на улице. Сообщалось, что мужчину также могут обвинить по статье о пособничестве террористам. Напомним, два его сына были членами спящей ячейки, устроившими теракты в Дагестане. Как выяснилось, он несколько лет знал, что его дети – ваххабиты.

23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.