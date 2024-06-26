26 Июня 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области проведут консультации с бизнес-сообществом и общественностью по регулированию «наливаек»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Астрахани при участии предпринимателей, представителей общественных объединений, депутатского корпуса, областного правительства, управления МВД России по региону, системы здравоохранения, Роспотребнадзора состоялось обсуждение перспектив регулирования розничной продажи пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках, расположенных в многоквартирных домах, сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики региона.

Открывая встречу, министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский пояснил, что изменения Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», вступившие в силу 1 апреля 2024 года, предоставляют регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. В частности, регионы смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«С учетом большого социального значения этой темы, прежде чем принимать какой-либо нормативно-правовой акт, мы решили провести консультации с бизнес-сообществом, узнать ваше мнение», — пояснил министр.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Виктория Гурьянова пояснила, что внести изменения в региональное законодательство планируется в ходе осенней сессии регионального парламента.

«Мы прекрасно понимаем, что добросовестный бизнес вносит значительный вклад в экономику региона, поэтому любые изменения законодательства, затрагивающие его деятельность, должны быть взвешенными. В то же время мы видим и другую сторону: на приемах граждан мы выслушиваем недовольных людей, проживающих в домах, где идет реализация алкогольных напитков», — сказала председатель комитета Думы Астраханской области по экономике и инвестиционной политике Любовь Плющенко.

(2005)|Фото: Накануне.ru

В ходе встречи ее участники высказали мнения о перспективе изменения регионального законодательства. Предложения продолжают принимать на электронный адрес министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской областиmppr@astrobl.ru. Также по теме встречи можно высказаться, пройдя опрос на платформе обратной связи.

Теги: наливайки, регулирование розничной торговли, общепит


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