Алексей Текслер участвует в работе форума «Будущее для СВОих»

26 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер участвует в работе форума «Будущее для СВОих»

В открытии Форума участников СВО «Будущее для СВОих», который впервые проходит в Челябинске, принял участие губернатор Алексей Текслер.

Цель мероприятия – обсуждение вопросов выработки механизмов для содействия трудоустройству и социальной адаптации участников СВО и их семей. Среди 300 участников форума военнослужащие и их семьи, представители исполнительных органов госвласти, филиала фонда «Защитники Отечества», сотрудники органов соцзащиты, труда и занятости, образования, социальные координаторы, потенциальные работодатели.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Приветствуя участников форума, Алексей Текслер отметил: «Считаю, что назрела реальная необходимость встретиться в формате форума, чтобы обсудить проблемные вопросы, с которыми сталкиваются наши бойцы, возвращаясь к мирной жизни. И особое направление – помощь семьям участников СВО, их социальная и психологическая адаптация к новой реальности».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор напомнил, что самого начала СВО в регионе начали создавать систему оказания помощи военнослужащим и их родным.

На данный момент в Челябинской области не просто выстроена, а активно действует единая система такой комплексной помощи. Предоставляются выплаты как самим участникам спецоперации, так и их семьям. Организован бесплатный отдых для детей, оказывается помощь при получении образования. Реализуются специальные меры поддержки для пожилых родителей военнослужащих. С 2023 года участникам СВО из Челябинской области, которые отличились во время службы, дается право получить земельный участок или заменить его денежной компенсацией. Действуют меры соцподдержки по газификации домовладений. Увеличен размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ до 305 тысяч рублей, вместе с федеральной составляющей получается полмиллиона.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В Областном госпитале ветеранов войн осуществляют медицинскую реабилитацию и восстановление по различным программам. С начала СВО прошли лечение уже более 1,5 тысяч человек. Проводится работа по созданию возможностей реабилитации физических возможностей бывших бойцов с помощью занятий спортом.

(2024)|Фото:t.me/poolN74

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова отмечает: «У ветеранов специальной военной операции с инвалидностью появилась уникальная возможность пройти реабилитацию с помощью физкультуры и спорта, потому что в области созданы все условия для этого. С первого дня мы заключили соглашения о сотрудничестве с Региональным центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта и спортшколой по адаптивным видам спорта Челябинска и работаем в полном контакте».

Напомним, что на Южном Урале действует единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, расположенный в новом двухэтажное здании в Челябинске. Учреждение располагает всем необходимым для оказания комплексной поддержки бойцам.

«Единый центр открыт по поручению губернатора Алексея Текслера и является уникальным объектом, в который могут обратиться участники специальной военной операции и члены их семей, получить меры социальной поддержки. Помимо этого, участники СВО и члены их семей могут, например, получить психологическую или юридическую помощь, посетить «Школу ухода», взять напрокат необходимые технические средства реабилитации и многое другое. На сегодняшний день нами отработано уже порядка 6 500 обращений», – рассказал журналистам директор Единого центра Алексей Банников.

(2024)|Фото:t.me/poolN74

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина отмечает, что с открытием Единого центра появились новые возможности для оказания различной помощи участникам СВО и членам их семей.

«Очень важно организовать работу специалистов на местах таким образом, чтобы сотрудники управлений и учреждений соцзащиты, выстраивая маршрут помощи в конкретной ситуации, включали в него новое областное учреждение. С этой целью мы и проводим специальные обучающие семинары», – сообщила Ирина Буторина.

В рамках работы форума «Будущее для СВОих» предусмотрено несколько площадок для обмена опытом, в частности, и для специалистов по комплексной реабилитации. В программе форума также запланированы пленарная сессия, ярмарка вакансий, консультации службы занятости, презентация высших и средних профессиональных организаций.

А перед началом деловой программы форума губернатор Алексей Текслер передал очередную партию технического оборудования для военнослужащих 90-й танковой дивизии - новейшие БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья, оптические прицелы, средства связи и многое другое.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Передавая оборудование командованию 90-й танковой дивизии Алексей Текслер сказал: «Наша задача – оказывать всю необходимую помощь ребятам на линии боевого столкновения и, конечно, их родным и близким здесь, дома. Хотел бы чтобы вы привезли на передовую и передали от нас привет, слова доброго пожелания от всех жителей Челябинской области, чтобы ребята возвращались домой живыми и, конечно, с победой!»

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Теги: алексей текслер, бойцы сво и члены их семей, реабилитация, военнослужащие, фонд защитники отечества, будущее для своих


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети