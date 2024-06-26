Алексей Текслер участвует в работе форума «Будущее для СВОих»

В открытии Форума участников СВО «Будущее для СВОих», который впервые проходит в Челябинске, принял участие губернатор Алексей Текслер.

Цель мероприятия – обсуждение вопросов выработки механизмов для содействия трудоустройству и социальной адаптации участников СВО и их семей. Среди 300 участников форума военнослужащие и их семьи, представители исполнительных органов госвласти, филиала фонда «Защитники Отечества», сотрудники органов соцзащиты, труда и занятости, образования, социальные координаторы, потенциальные работодатели.

Приветствуя участников форума, Алексей Текслер отметил: «Считаю, что назрела реальная необходимость встретиться в формате форума, чтобы обсудить проблемные вопросы, с которыми сталкиваются наши бойцы, возвращаясь к мирной жизни. И особое направление – помощь семьям участников СВО, их социальная и психологическая адаптация к новой реальности».

Губернатор напомнил, что самого начала СВО в регионе начали создавать систему оказания помощи военнослужащим и их родным.

На данный момент в Челябинской области не просто выстроена, а активно действует единая система такой комплексной помощи. Предоставляются выплаты как самим участникам спецоперации, так и их семьям. Организован бесплатный отдых для детей, оказывается помощь при получении образования. Реализуются специальные меры поддержки для пожилых родителей военнослужащих. С 2023 года участникам СВО из Челябинской области, которые отличились во время службы, дается право получить земельный участок или заменить его денежной компенсацией. Действуют меры соцподдержки по газификации домовладений. Увеличен размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ до 305 тысяч рублей, вместе с федеральной составляющей получается полмиллиона.

В Областном госпитале ветеранов войн осуществляют медицинскую реабилитацию и восстановление по различным программам. С начала СВО прошли лечение уже более 1,5 тысяч человек. Проводится работа по созданию возможностей реабилитации физических возможностей бывших бойцов с помощью занятий спортом.

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова отмечает: «У ветеранов специальной военной операции с инвалидностью появилась уникальная возможность пройти реабилитацию с помощью физкультуры и спорта, потому что в области созданы все условия для этого. С первого дня мы заключили соглашения о сотрудничестве с Региональным центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта и спортшколой по адаптивным видам спорта Челябинска и работаем в полном контакте».

Напомним, что на Южном Урале действует единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, расположенный в новом двухэтажное здании в Челябинске. Учреждение располагает всем необходимым для оказания комплексной поддержки бойцам.

«Единый центр открыт по поручению губернатора Алексея Текслера и является уникальным объектом, в который могут обратиться участники специальной военной операции и члены их семей, получить меры социальной поддержки. Помимо этого, участники СВО и члены их семей могут, например, получить психологическую или юридическую помощь, посетить «Школу ухода», взять напрокат необходимые технические средства реабилитации и многое другое. На сегодняшний день нами отработано уже порядка 6 500 обращений», – рассказал журналистам директор Единого центра Алексей Банников.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина отмечает, что с открытием Единого центра появились новые возможности для оказания различной помощи участникам СВО и членам их семей.

«Очень важно организовать работу специалистов на местах таким образом, чтобы сотрудники управлений и учреждений соцзащиты, выстраивая маршрут помощи в конкретной ситуации, включали в него новое областное учреждение. С этой целью мы и проводим специальные обучающие семинары», – сообщила Ирина Буторина.

В рамках работы форума «Будущее для СВОих» предусмотрено несколько площадок для обмена опытом, в частности, и для специалистов по комплексной реабилитации. В программе форума также запланированы пленарная сессия, ярмарка вакансий, консультации службы занятости, презентация высших и средних профессиональных организаций.

А перед началом деловой программы форума губернатор Алексей Текслер передал очередную партию технического оборудования для военнослужащих 90-й танковой дивизии - новейшие БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья, оптические прицелы, средства связи и многое другое.

Передавая оборудование командованию 90-й танковой дивизии Алексей Текслер сказал: «Наша задача – оказывать всю необходимую помощь ребятам на линии боевого столкновения и, конечно, их родным и близким здесь, дома. Хотел бы чтобы вы привезли на передовую и передали от нас привет, слова доброго пожелания от всех жителей Челябинской области, чтобы ребята возвращались домой живыми и, конечно, с победой!»