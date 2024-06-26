Губернатор Моор заявил, что он в семейной жизни подкаблучник: Очень удобно, мужики!

Тюменский губернатор Александр Моор на форуме "Утро" признался, что он в семейной жизни он подкаблучник, передает корреспондент Накануне.RU

"Очень удобно, мужики", – сообщил он.

В зале раздались аплодисменты и крики "мы знаем".

Губернатор заявил, что только сильный мужчина всегда первым делает шаг, даже если прав.

"Хоть я и козерог, никогда не упираюсь по этому поводу, потому что люблю свою жену. И каждый день все сильнее", - сказал Моор.