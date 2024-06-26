В гостинице в Киеве нашли тело американского дипломата

В гостинице Hilton в украинской столице нашли тело атташе посольства США в Киеве, передает издание "Страна" со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что американец находился на Украине совсем недолго: он приехал в страну 15 июня. По данным силовиков, тело его было обнаружено утром 25 июня в одном из номеров гостиницы.

Следов насильственной смерти пока не обнаружено. "Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина", - сказал источник.