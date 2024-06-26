Двухлетнюю девочку, погибшую при ударе по Севастополю, похоронили на "Аллее славы"

В Севастополе простились с двухлетней девочкой, погибшей во время ракетной атаки ВСУ 23 июня.

"Лизу мы похоронили на "Аллее славы" на кладбище Кальфа, где свой покой обрели все наши погибшие герои — участники СВО", - написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, вместе с родителями девочки скорбит весь Севастополь.

Напомним, днем 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке составило 153, еще четверо погибли, среди них – двое детей. Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что среди погибших – восьмилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, которая находилась с родителями на отдыхе на пляже.

по данным на 26 июня в Севастополе в больницах остаются 47 человек, пострадавших в результате ракетной атаки на городской пляж Учкуевка. В числе госпитализированных остаются 12 детей. На лечение в московские медучреждения был направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.