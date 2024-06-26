Москва вновь намекнула на возможность обмена Эвана Гершковича

Начало суда над журналистом Эваном Гершковичем – "важный процессуальный этап обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном", заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он полагает, что США не стоит "отмахиваться от сигналов", которые подает Россия.

"Прогнозировать какой-то временной диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги <…> это не моя компетенция", - цитирует Рябкова РИА Новости. Он добавил, что Вашингтон по "соответствующим каналам" получает сигналы от России по поводу обмена.

Ранее российские власти, в том числе Владимир Путин, не исключали обмена Гершковича на какого-то заключенного в США россиянина.

Суд над журналистом газеты Wall Street Journal начался сегодня в Екатеринбурге. Процесс проходит в закрытом режиме, гражданина США обвиняют в шпионаже. Следующее заседание состоится 13 августа.