Работника птицефабрики в Прикамье, который сжег заживо кошек, осудили

В Кунгуре вынесен приговор о жестоком обращении с животными работнику птицефабрики "Комсомольская", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

В феврале 2024 г. на предприятии был отлов кошек. Их должны были вывезти за территорию предприятия.

Пойманные до приезда спецмашины кошки были помещены в транспортировочную коробку. Подсудимый, зная о проводимом санитарном мероприятии, испытывая неприязнь к ним, отнес переноску с животными в помещение, где находилась металлическая производственная печь, и поджег ее.

Крики животных услышали другие работники, открыли дверцу, из печки выскочили две горящие кошки и котенок. Четыре кошки в этот момент уже сгорели. Выживших кошек доставили в стационар ветклиники. У них обожжены морды, усы сгорели, обгорели роговицы глаз, на лапах сгорели подушечки. Один доставленный котенок все равно умер.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.