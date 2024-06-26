Неизвестный притворился сотрудником "СинТЗ", заставив уральского ветерана подписать какие-то бумаги

В Свердловской области появился новый вид мошенничества. Впервые неизвестные отдают пенсионерам крупную сумму. Однако радоваться рано - высока вероятность, что отдавать пожилым людям придется куда больше.

Как сообщает "Инцидент Каменск-Уральский", сегодня одного из членов Совета ветеранов "СинТЗ" навестил молодой человек, представившийся водителем Синарского трубного завода. Затем незнакомец вручил пенсионеру 30 тыс. рублей, заставив расписаться в каких-то бумагах.

Пока неизвестно, что это было, однако в администрации АО "СинТЗ" заявили, что никаких выплат на дому не производят. Предполагается, что неизвестный может быть причастен к компании, осуществляющей выдачу микрозаймов. Совет ветеранов "СинТЗ" просит не впускать посторонних в дом, не принимать от них деньги и не подписывать никакие бумаги.