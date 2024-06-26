В Роспотребнадзоре заявили об увеличении случаев заражения сифилисом

В Роспотребнадзоре заявили о росте случаев заражения сифилисом. Тренд устойчив для всего мира, говорит заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

По его словам, люди начали чаще пренебрегать правилами контрацепции на фоне снижения просвещения о ЗППП и, в частности, ВИЧ-инфекции. При этом в общественном создании ширится миф, что ВИЧ вот-вот станет излечимой болезнью и уже сейчас не приведет к смерти в случае заражения.

"Сейчас рост сифилиса и других инфекций, передаваемых половым путем, отмечается во всём мире. Мое мнение заключается в том, что сейчас люди стали меньше бояться ВИЧ-инфекции. По двум причинам. Во-первых, очень мало предупреждений о том, что ВИЧ-инфекция у нас распространяется довольно быстро. Второе — появились методы лечения, уже не так люди боятся заразиться. Поэтому люди реже пользуются презервативами, что приводит к увеличению числа заражения сифилиса", - сказал академик в эфире радиостанции "Говорит Москва".